«Это совсем не тот человек»: экс-жена Яниса Тиммы рассказала об их последнем разговоре

Первая жена Яниса Тиммы рассказала об их последнем разговоре, подчеркнув, что тот перестал ее слышать еще будучи в браке.

Уход из жизни Яниса Тиммы стал сильным потрясением для всех его родственников, которые обвинили его вторую жену Анну Седокову в случившейся трагедии. Также считает и бывшая жена баскетболиста Сана Оша, с которой он прожил девять лет вместе. В браке у бывшей пары появился сын Кристиан, которому на данный момент шесть лет.

Девушка в личном блоге решила поделиться, с какими трудностями им пришлось столкнуться в семейной жизни и из-за чего все же пришлось развестись. Оказалось, что баскетболист изменился и перестал прислушиваться к ней

«Я смотрела, как все разваливается за эти пять лет. Также в нашем последнем разговоре я сказала то же самое: "Но ты меня больше не слышишь"... Это совсем не тот человек, которого я знала раньше. Я знаю так много информации, что хочется блевать. Вы не представляете, через что он прошел», — рассказала Сана в социальных сетях.

Экс-супруга спортсмена сообщила, что могла бы написать книгу о непростой жизни Яниса и рассказать откровенно о событиях, через которые ему пришлось пройти.

«Я никогда не делилась всем этим, так как что бы это изменило?» — заключила она.

Ранее мы писали о том, что друг Яниса Тиммы раскрыл ложь Анны Седоковой.

Также сообщалось, что Анна Седокова выложила последнюю переписку Яниса Тиммы с ее сыном.