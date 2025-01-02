«Ты готовилась к чему-то?»: друг Яниса Тиммы раскрыл ложь Анны Седоковой

Баскетболист Янис Тимма умер еще в середине декабря 2024 года, однако об обстоятельствах его кончины говорят до сих пор. Близкие спортсмена уверены, что в его самоубийстве виновата экс-супруга Анна Седокова. Один из друзей утверждает — певица постоянно лгала и даже говорила неправду о матери бывшего.

Приятель Тиммы Марк Пугачев рассказал, что незадолго до смерти баскетболиста Анна дала концерт, на котором сообщила — мама Яниса присутствовала в зале. При этом показывать женщину артистка отказалась.

«А матери не было даже в Москве, она в Европе, у нее визы не было. Аня, ты готовилась к чему-то, зачем ты говоришь, что мать сидит в зале? Вы вдумайтесь, какую она преследовала стратегию?» - отметил Пугачев.

Мужчина возмутился словам Седоковой, так как, по его мнению, у певицы с мамой Яниса всегда были натянутые отношения. Он винит Анну в том, что она оставила «без копейки» не только самого спортсмена, но и его родных.

К слову, Анна Седокова после смерти экс-мужа попала в больницу с нервным срывом. Похороны Тиммы она пропустила из-за состояния своего здоровья.

Ранее Анна Седокова опубликовала последнюю переписку Яниса Тиммы с ее сыном Гектором.