«Это советское воспитание»: Немоляева вступилась за пожилых жертв мошенников

Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева рассказала, почему пожилые люди все чаще становятся жертвами телефонных мошенников. Ее слова приводит издание «Абзац».

Как призналась актриса, она сама неоднократно сталкивалась со звонками аферистов. Знаменитость уточнила, что, если определяется незнакомый номер, предпочитает либо не отвечать, либо сразу же класть трубку, когда собеседник представляется работником почты или правоохранительных органов.

«Не нужно быть мягким в данном случае. Пожилые люди из советской эпохи привыкли доверять. Если звонили из какой-то конторы, то это было правдой. Это советское воспитание, а не деменция», - поделилась Немоляева.

Артистка добавила, что рада решению властей активнее заняться проблемой обмана граждан мошенниками.

Ранее Светлана Немоляева трогательно простилась с ушедшим из жизни братом.

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