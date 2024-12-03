«Поставила условие»: Светлана Немоляева раскрыла, как согласилась сняться в клипе Сергея Шнурова

Актриса Светлана Немоляева раскрыла, на каком условии согласилась сняться в клипе певца Сергея Шнурова. Для народной артистки РСФСР было важно, чтобы отсутствовал мат.

Подробности приводит издание «Абзац».

Немоляева призналась, что ненавидит нецензурные слова и в семье не принято использовать подобные слова. О своих требованиях для съемок актриса рассказала Шнурову – тот пошел на ее условия.

«Я поставила условие: если будет прилично и без нецензурных слов – соглашусь сниматься», - рассказала Немоляева.

Она понимала, что съемки у Шнурова – это «авантюра» для ее имиджа. С творчеством певца актриса не знакома, хотя знает: лидер «Ленинграда» - заметная фигура.

«Для меня главное, чтобы всё было прилично», – поделилась Немоляева.

Она вспомнила, что в первую встречу Шнуров был вежлив с ней и даже пришел в элегантном образе.

Ранее Немоляева появилась на показе клипов в поддержку нового альбома группы. При вопросе, какие песни Шнурова она слышала, артистка замешкалась и назвала себя человеком из другого мира.