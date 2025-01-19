«Он заслуживает памяти»: Светлана Немоляева трогательно простилась с ушедшим из жизни братом

Народная артистка России Светлана Немоляева трогательно простилась с ушедшим из жизни братом Всеволодом. Звезда фильма «Служебный роман» выступила с речью на гражданской панихиде в Большом театре. Об этом пишет «ДНИ.РУ».

Накануне в атриуме вспомогательного корпуса Большого театра состоялась церемония прощания с артистом и режиссером балета Всеволодом Немоляевым, на которой собрались его близкие, друзья и коллеги. Одной из первых на панихиде появилась Светлана Немоляева, у которой были теплые отношения с единокровным братом.

«Дай Бог ему упокоения, дай Бог ему светлой радости на небе, чтобы он не был там несчастлив. И чтобы он всегда присутствовал со своей семьей в минуты радости и горя, чтобы всегда им помогал. Пусть земля ему будет пухом», — высказалась актриса.

Светлана Немоляева также поделилась воспоминаниями об ушедшем брате, назвав его «замечательным мальчишкой», с которым она «дружила». Звезда «Служебного романа» отметила, что «самой большой любовью» Всеволода Немоляева был Большой театр, которому он посвятил 64 года своей жизни.

«Самой большой его любовью в жизни был театр. Он пришел сюда еще совсем юным — и танцевал тут, и репетировал, и заведовал кордебалетом. Всю свою жизнь он посвятил театру и изучения балета, став тем человеком, который составляет гордость Большого театра. И, конечно, он заслуживает и памяти, и такого достойного, как в стенах Большого, прощания», — заявила Светлана Немоляева.

Напомним, Всеволод Немоляев ушел из жизни 15 января 2025 года в возрасте 87 лет. Сестра артиста рассказала, что незадолго до смерти он перенес сложную травму — перелом шейки бедра. При этом режиссер успешно восстанавливался и сохранял позитивный настрой. По словам Светланы Немоляевой, она разговаривала с братом и тот уверял, что у него все в порядке.

Ранее сообщалось о том, что Светлана Немоляева высказалась о проблемах со здоровьем.