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11:04, 23 ноября 2023
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«Это просто чудо»: Виктория Боня рассказала о знакомстве с Аллой Пугачевой

43-летняя модель Виктория Боня рассказала о знакомстве с певицей Аллой Пугачевой.

«Это просто чудо»: Виктория Боня рассказала о знакомстве с Аллой Пугачевой

© Starface.ru

43-летняя модель Виктория Боня рассказала о знакомстве с Аллой Пугачевой. Об этом сообщает The Voice со ссылкой на личный блог знаменитости.

В соцсети Виктория поделилась архивными снимками. На одном кадре Боня запечатлена в купальнике на конкурсе красоты. На другом — светская львица позирует рядом с Аллой Пугачевой и Филиппом Киркоровым. На снимке певица изображена в привычном для себя образе: в черном балахоне и с пышными локонами. Виктория отдала предпочтение вечернему платью на тонких бретелях.

«Это просто чудо»: Виктория Боня рассказала о знакомстве с Аллой Пугачевой

© Из профиля Instagram* Бони (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)

Как выяснилось, модель познакомилась с артисткой в новогоднюю ночь. Виктория заметила исполнительницу хита «Арлекино» и подошла к ней сфотографироваться.

«Это просто чудо! Бедросович выглядывает из-за Пугачевой. Мы с девочками подошли к ним сфотографироваться. Это новогодняя история», — высказалась Боня.

Ранее Виктория Боня объявила о свадьбе с бизнесменом, который младше нее на 13 лет. Подробности смотрите в этой статье.

Не менее интересна та история, в которой сообщалось, что актриса Мария Машкова назвала брак с Артемом Семакиным травмой.

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