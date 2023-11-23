«Это просто чудо»: Виктория Боня рассказала о знакомстве с Аллой Пугачевой
43-летняя модель Виктория Боня рассказала о знакомстве с певицей Аллой Пугачевой.
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43-летняя модель Виктория Боня рассказала о знакомстве с Аллой Пугачевой. Об этом сообщает The Voice со ссылкой на личный блог знаменитости.
В соцсети Виктория поделилась архивными снимками. На одном кадре Боня запечатлена в купальнике на конкурсе красоты. На другом — светская львица позирует рядом с Аллой Пугачевой и Филиппом Киркоровым. На снимке певица изображена в привычном для себя образе: в черном балахоне и с пышными локонами. Виктория отдала предпочтение вечернему платью на тонких бретелях.
Как выяснилось, модель познакомилась с артисткой в новогоднюю ночь. Виктория заметила исполнительницу хита «Арлекино» и подошла к ней сфотографироваться.
«Это просто чудо! Бедросович выглядывает из-за Пугачевой. Мы с девочками подошли к ним сфотографироваться. Это новогодняя история», — высказалась Боня.
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