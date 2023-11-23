«Это просто чудо»: Виктория Боня рассказала о знакомстве с Аллой Пугачевой

Как выяснилось, модель познакомилась с артисткой в новогоднюю ночь. Виктория заметила исполнительницу хита «Арлекино» и подошла к ней сфотографироваться.

«Это просто чудо! Бедросович выглядывает из-за Пугачевой. Мы с девочками подошли к ним сфотографироваться. Это новогодняя история», — высказалась Боня.

Ранее Виктория Боня объявила о свадьбе с бизнесменом, который младше нее на 13 лет. Подробности смотрите в этой статье.

Не менее интересна та история, в которой сообщалось, что актриса Мария Машкова назвала брак с Артемом Семакиным травмой.