Актриса Мария Машкова назвала брак с Артемом Семакиным травмой. Об этом наследница Владимира Машкова рассказала иностранным журналистам.

Машкова и Семакин познакомились на съемках сериала «Не родись красивой». Их отношения продлились несколько лет. Союз распался по вине Артема, который увлекся коллегой Софьей Каштановой. Семакин признался Машковой в романе с актрисой. Несмотря на предательство Артема, Мария назвала отношения с ним «самым веселым периодом жизни».

«Видимо, была травма. Когда у меня травма, я люблю стирать. Но было весело», — цитирует StarHit высказывание Машковой.

Известно, что роман Семакина и Каштановой не был долгим: спустя время он вновь увлекся другой актрисой.

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