Виктория Боня объявила о свадьбе с бизнесменом, который младше нее на 13 лет

Телеведущая Виктория Боня не так давно перестала скрывать новые отношения с бизнесменом Русланом Гасановым. Сначала она демонстрировала его в социальных сетях без лица, а на днях впервые вышла с ним в свет, тем самым официально подтвердив серьезность их романа. Теперь же стало известно о новом шаге – пара собирается пожениться.

О том, что свадьба будет, Виктория объявила в личном блоге. На один из вопросов поклонников она ответила, что в ближайшее время раскроет все карты. Детали стоит ожидать на Новый год. Правда, сама Боня призналась, что поделиться ими только с близкими.

«Этим мы поделимся в узком кругу», - заявила телеведущая.

К слову, новогодние праздники артистка собирается провести в Коста-Рике на ретрите. Уже долгое время Виктория увлекается шаманскими практиками, которые включают в себя прием галлюциногенов. Это одобряют далеко не все ее поклонники и коллеги. Например, журналистка Ксения Собчак предупреждала фанатов подобных терапий, что нужные растения для этого запрещены не только в России, но и в большинстве других стран.

Ранее Виктория Боня спровоцировала слухи о беременности, появившись на публике в облегающем платье.