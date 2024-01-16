«Это предательство»: уехавший из РФ Трескунов осудил поступок Хабенского

Актер Семен Трескунов назвал предательством решение Константина Хабенского об увольнении Дмитрия Назарова. Об этом сообщает StarHit со ссылкой на латвийских журналистов.

В 2023 году стало известно о том, что звезду «Кухни» и его супругу уволили из театра, в котором они работали долгое время. Подобное решение принял Константин Хабенский, руководитель МХТ имени Чехова. Сообщалось, что артист с трудом решился на подобный шаг. Однако Семен Трескунов не верит в это. Он убежден, что Хабенский предал уволенного Назарова.

«Это не очень похоже на компромисс. Это предательство. Дмитрий Назаров являлся лицом театра на протяжении многих лет. Нарушена какая-то очень древняя традиция», — заявил Семен.

Напомним, что Трескунов уже давно не проживает на территории РФ. Артист обосновался в Испании. Там он занимается писательством.

Ранее сообщалось о том, что уехавший в Испанию актер Семен Трескунов ищет работу в России. Подробности смотрите в этой статье.

Также сообщалось о том, что Анастасия Волочкова будет подавать заявление в полицию из-за слитого видео.