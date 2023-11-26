SHOT: уехавший в Испанию актер Семен Трескунов ищет работу в России

Уехавший в Испанию актер Семен Трескунов ищет работу в России, об этом пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Звезда сериала «Ивановы-Ивановы» зарабатывал в России порядка 200 тысяч рублей за съемочный день, рассказали журналисты. Однако в середине 2022 года Трескунов уехал из страны сначала в Израиль, а потом в Испанию.

В недавнем интервью артист рассказывал, что начал учить испанский язык и решил поменять имя на Сэма. Впрочем, по сообщениям СМИ, агенты Трескунова активно продолжают рассылать его анкету среди российских режиссеров и продюсеров в надежде на новые роли.

При этом за границей у Трескунова работы мало - последний раз он играл в картине Кирилла Серебренникова «Исчезновение», которую снимали в Литве.

Ранее мы писали о том, что Нелли Уварова скептично отнеслась к новостям о продолжении сериала «Не родись красивой». Актриса не соглашалась на участие в съемках и еще пока не видела сценарий.