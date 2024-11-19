«Это перебор»: объявившую о разводе Седокову раскритиковали за смелый наряд

«Ну это уже перебор! Один вопрос — зачем?» — написали пользователи Сети.

Однако были и те, кто поддержал Анну, отметив, что расставание с мужем придало ей уверенности. Ольга Бузова вошла в число комментаторов, оценивших образ певицы.

«Вау!» — лаконично написала Бузова.

Ранее баскетболист Янис Тимма набил татуировку на спине после расставания с Седоковой. Подробности читайте в этой новости.

Также мы писали, что на певицу Валерию обрушились в Сети из-за юбки с разрезом до бедра.