«Это перебор»: объявившую о разводе Седокову раскритиковали за смелый наряд
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Певица Анна Седокова опубликовала фото в комбинезоне с необычным принтом. Артистка поделилась новым снимком в соцсети.
В 2024 году певица объявила о расставании с мужем. После новости о разводе Анна сменила имидж: она перекрасила волосы в огненный цвет и стала носить смелые наряды. На новом кадре артистка предстала в сером комбинезоне со вставками, имитирующими женское тело. Многим показалось, что Анна вышла в свет с открытым животом. Фолловеры раскритиковали наряд певицы, назвав его «перебором».
«Ну это уже перебор! Один вопрос — зачем?» — написали пользователи Сети.
Однако были и те, кто поддержал Анну, отметив, что расставание с мужем придало ей уверенности. Ольга Бузова вошла в число комментаторов, оценивших образ певицы.
«Вау!» — лаконично написала Бузова.
Ранее баскетболист Янис Тимма набил татуировку на спине после расставания с Седоковой. Подробности читайте в этой новости.
Также мы писали, что на певицу Валерию обрушились в Сети из-за юбки с разрезом до бедра.