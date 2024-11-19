«На голую вечеринку готова?»: на певицу Валерию обрушились в Сети из-за юбки с разрезом до бедра

Певица Валерия поделилась в личном блоге снимком в юбке с разрезом до бедра и высоких сапогах. Однако пользователи Сети раскритиковали образ 56-летней артистки, обвинив ее в излишней откровенности.

На опубликованном фото Валерия предстала в белой рубашке с черным галстуком, блестящей черной юбкой-миди с разрезом до бедра и высокими сапогами на каблуках. Певице сделали макияж с акцентом на глаза, а ее волосы собрали в хвост. Артистка позировала перед камерой, выставив ногу сбоку и смотря в сторону.

Подписчики не оценили образ знаменитости. Многие посчитали, что Валерия пытается привлечь внимание с помощью откровенных нарядов.

«Лицо красивое, но нога — пошло», «Может, я чего-то не понимаю, но, по мне, как-то пошловато», «Пустеют залы, пора снимать белье», «На голую вечеринку готова?», «Ужасная поза», «Отвратительно», — написали в комментариях к публикации.

Певица признавалась, что сейчас находится примерно в такой же форме, как в 18 лет. Тогда, как и сейчас, по словам Валерии, она весила 55 кг. Говоря о своих секретах красоты, артистка отмечала, что регулярно занимается спортом и тщательно следит за питанием. При этом самым важным знаменитость назвала «полноценный сон и умение расслабляться».

Косметолог Ксения Мальченко в беседе с WHOOPEE.ru подчеркнула, что в рационе Валерии «много овощей, зелени и фруктов» и «регулярно проводит процедуры по уходу за кожей, что способствует ее сохранению в хорошей форме». Эксперт добавила, что певица выступает против пластики и «предпочитает естественную красоту».

«Она верит, что результат, достигнутый за счет здорового питания, физических нагрузок и ухода, более ценен и долговечен», — заявила Ксения Мальченко.

Ранее сообщалось о том, что Валерия вышла в свет в облегающем платье с открытыми плечами.