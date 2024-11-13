Баскетболист Янис Тимма набил татуировку на спине после расставания с Седоковой

Бывший муж певицы Анны Седоковой Янис Тимма сделал татуировку на спине. Изображением он похвастался в личном блоге.

Тимма рассказал, что нанесение рисунка сейчас «в процессе». Спустя 10 часов на спине баскетболиста появилось изображение черепа с глазами.

Сейчас вся спина спортсмена покрыта татуировками.

Примечательно, что на нанесение нового изображения он решился на фоне развода с певицей. При этом в жизни Тиммы сейчас нелучшие времена: бывшая жена обратилась в суд из-за того, что баскетболист не платит алименты на шестилетнего сына. Чтобы покрыть долги, парковочное место и участок земли в Риге, принадлежащие Тимме, выставлены на аукцион.

Седокова тем временем тоже решилась на преображение. Певица снова сменила имидж и нарастила волосы.