«Это перебор»: адвокат Жорин высказался о травле Лолиты

Адвокат Сергей Жорин высказался о ситуации вокруг певицы Лолиты Милявской, которая столкнулась с массовой отменой концертов. Об этом пишет NEWS.ru.

По мнению юриста, артистка не заслужила травли в свой адрес из-за участия в скандальной «голой» вечеринке блогерши Насти Ивлеевой. Жорин отметил, что его огорчает отмена гастролей Лолиты. Он также обратил внимание на то, что певец Филипп Киркоров, который тоже был в числе гостей организованного Ивлеевой мероприятия, продолжает участвовать в различных телешоу.

«Это перебор. Киркоров уже появляется на телевидении в шоу «Маска». Филипп умудряется выплывать в любой ситуации, а Лолита страдает. Меня это больше расстраивает», — поделился адвокат.

Ранее оставшаяся без концертов Лолита раскрыла размер своей пенсии.

Также актриса Яна Поплавская прокомментировала заявление Лолиты после отмены юбилейного тура.