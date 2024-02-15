«Сначала надо восстановить поруганную честь»: Поплавская отреагировала на заявление Лолиты после отмены юбилейного тура

Актриса Яна Поплавская ответила певице Лолите Милявской, сделавшей заявление на фоне отмены юбилейного тура по России. Она отметила, что концерты артистки не состоялись не из-за «недостаточного раскаяния», а из-за не восстановленной поруганной чести вокалистки.

В конце декабря прошлого года исполнительница хита «На Титанике» пришла на «голую» вечеринку блогера Насти Ивлеевой и выбрала для этого весьма открытый наряд – на ней было лишь белье, чулки и сетка. После этого Лолиту стали бойкотировать – выступления срывались и вырезались из телевизионных эфиров. Не помогли ей и извинения, опубликованные в Сети. Сама Милявская призналась, что, по всей видимости, недостаточно раскаялась, но вымаливать прощение не будет, так как имеет хорошую репутацию.

На это заявление отреагировала Поплавская в личном Telegram-канале. Она не согласилась с тем, что главное оружие Лолиты – это концерты. По ее мнению, певица никогда не отличалась идеальным поведением и часто совершала различные «выходки».

«Лолита хочет реставрировать храм. Но сначала надо восстановить собственноручно поруганную честь. Впрочем, как там НТВ ответил Собчак? Просим предоставить справку, что такая честь вообще была?» - прокомментировала Поплавская.

Ранее в РПЦ оценили желание Лолиты восстановить храм.