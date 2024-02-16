«Спасибо Москве за надбавку»: оставшаяся без работы певица Лолита озвучила размер своей пенсии

Певица Лолита Милявская, недавно лишившаяся юбилейного тура, раскрыла размер своей пенсии. Она призналась, что с надбавкой получает почти 24 тысячи рублей.

В личном Telegram-канале артистка решила ответить всем злопыхателям, которые называют ее «бабкой». Она заявила, что действительно имеет пенсионное удостоверение и гордится этим. Она не стала скрывать, что получает повышенные выплаты от государства, так как живет в Москве, и отметила – у нее никогда не было проблем с налоговой.

«Моя пенсия составляет 23 856,55 копеек! Спасибо Москве за надбавку. Хорошо, что я помогаю людям и содержу семью на честно заработанные и отложенные», - поделилась Лолита.

К слову, Милявская также призналась, что ей некому помогать деньгами, так как у нее нет «дедки». Поэтому ей и приходится зарабатывать самой.

Напомним, что после участия в «голой» вечеринке блогера Насти Ивлеевой Лолита лишилась концертов и телевизионных эфиров. Недавно стало известно, что у нее сорвался и юбилейный тур по регионам России, который она планировала несколько месяцев. Однако сама певица не унывает. По ее словам, за годы в шоу-бизнесе она уже успела от него устать.

Ранее Лолита обратилась к общественникам, которые требовали отменить ее концерты.