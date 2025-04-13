«Хочу кричать, плачу от бессилия»: Лера Кудрявцева пожаловалась на проблемы в семье

Лера Кудрявцева вышла на связь в личном блоге и откровенно рассказала о проблемах в семье. В своем Telegram-канале телеведущая назвала себя «созависимой» и заявила, что устала «жалеть и спасать», намекнув на отношения с мужем.

В личном блоге Лера Кудрявцева опубликовала эмоциональный пост, в котором порассуждала об отношениях и намекнула на проблемы в браке. Впервые за долгое время ведущая шоу «Секрет на миллион» заговорила об одиночестве: «Мы все одиноки, даже несмотря на толпы людей вокруг». Знаменитость сделала откровенное признание и о себе: она назвала себя «созависимой» и заявила, что устала постоянно «преодолевать» себя.

«Я на минутку сейчас задумалась: а что, если бы я реально писала все, что думаю, как живу, что чувствую? Что было бы? Вы бы сошли с ума! И вот мое первое откровение. Я замучилась. Я созависимая. Мое утро начинается через преодоление, потому что сил нет уже от слова совсем. Я устала спасать и жалеть. Я не знаю, что делать. Мне нужен психолог. Я впервые хочу кричать и биться головой об стену. Просто плачу от бессилия», — поделилась Лера Кудрявцева.

Телеведущая не стала раскрывать, о чем именно идет речь, но, вероятно, она снова переживает непростой период в отношениях с супругом. В 2024 году пара уже переживала кризис. В январе Лера Кудрявцева заявила, что ушла от Игоря Макарова после 10 лет брака. Артистка не назвала причину разрыва, но намекнула на проблемы хоккеиста с алкоголем. Позднее знаменитость призналась, что официально не подала на развод, а решила замотивировать мужа взять себя в руки.

Напомним, Лера Кудрявцева и Игорь Макаров состоят в браке с 2013 года. В 2018 году у супругов родилась дочь Мария.

Ранее мы писали о том, что Лера Кудрявцева устроила разборки с мужем в эфире ТВ. Телеведущая назвала Игоря Макарова «занудным» и пожаловалась на его привычки.