36-летний актер Александр Петров впервые вышел в свет после рождения сына

Актер Александр Петров вышел в свет после рождения сына. Первое появление на публике артиста в статусе отца состоялось на премьере фильма «Кракен».

6 апреля жена Петрова Виктория родила от него ребенка. Мальчика назвали Федором. В личном блоге актер опубликовал несколько снимков с новорожденным, а также назвал свою супругу богиней, которой он восхищается. Однако долго засиживаться дома с малышом Александр не стал, и уже 10 апреля принял участие в светском мероприятии.

Петров на премьере не скрывал своего счастья и широко улыбался. Со сцены он признался, что через несколько лет собирается показать фильм «Кракен» своему сыну.

«Через 12 лет я буду показывать этот фильм своему сыну и буду очень нервничать, может быть, даже больше, чем сегодня. Уверен, что и через 12 лет картина не потеряет свою актуальность, и ему понравится, а значит, понравится и следующему поколению, и она будет жить долго», - цитирует слова Александра Woman.ru.

По словам источников, рождение первенца Петрова прошло спокойно и без каких-либо проблем. Виктория решила рожать в воде, и в клинике с ней рядом был не только муж, но и профессиональная доула.

Ранее дочь Михаила Турецкого призналась, что ищет суррогатную мать.