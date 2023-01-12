Это она: ради кого Леонид Агутин разорвал 22-летний брак с Анжеликой Варум

Поведение певца Леонида Агутина дало повод к распространению слухов о разводе с артисткой Анжеликой Варум. Пара состоит в браке с 2000 года, но, согласно последней информации, уже договорилась о разделе имущества.

Четыре года назад сообщалось о романе Агутина с участницей шоу «Голос», молодой певицей Элиной Чагой. Музыкант был ее наставником и много времени проводил с талантливой девушкой.

Учитывая, что Агутин фактически помогал ей строить карьеру, в обществе стали говорить о далеко не партнерских отношениях между ними. Сама Чага опровергала информацию об изменах Агутина.

Шоумен Рустам Солнцев напомнил, что Агутина, несмотря на действующий брак, застукали за поцелуями еще с какой-то женщиной.

В середине ноября певец предъявил в соцсетях молодую девушку, которую взялся продвигать на сцену. Ею оказалась, по всей видимости, та самая Чага. Она будет выступать под псевдонимом CHAGA.

Стоит полагать, что она является женщиной, ради которой знаменитый исполнитель может разорвать союз с Варум или уже это сделал.

Также стоит отметить, что Агутин и Варум немногословны в соцсетях. Последний пост артистки датирован мартом 2022 года, и там изображен черный квадрат. Агутин сделал публикацию в Новый год, оставив на странице пожелание со словами «Пусть он будет лучше этого…»