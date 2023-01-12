«Леонида поймали на глубоких поцелуях с женщиной»: почему Анжелика Варум терпит Агутина

В последнее время в Сети все чаще обсуждают отношения звездной пары – Леонида Агутина и Анжелики Варум. По слухам, в их браке действительно есть проблемы. Но супруги стараются улыбаться на публике, хоть и появляются вместе очень редко. Известный шоумен считает, что артисты устали друг от друга.

Рустам Солнцев уверен, что Леонид и Анжелика просто не хотят афишировать серьезные проблемы в браке. А на публике делают вид, что все хорошо, чтобы не вызывать лишних вопросов. Звезда соцсетей вспомнил громкий скандал, связанный с музыкантом.

«Я помню, как Агутин был пойман на глубоких поцелуях с какой-то женщиной. Были сделаны фотографии и вынесены на обложки, и это несмотря на действующий брак», – высказался Рустам в проекте Teleprogramma.pro «Загугли звезду».

Солнцев уверен, что звезды давно выяснили отношения и обо всем договорились.

«Если они разойдутся, то вот это — ей, а это — ему. Тут так, а тут этак. Все! Только так!» – добавил шоумен.

Ранее мы писали о том, что Агутин пристрастился к алкоголю. Певец рассказал о подготовке к новогоднему застолью и дал несколько советов, как справиться с похмельем.