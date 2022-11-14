«Затаившийся» с февраля Леонид Агутин предъявил в «сториз» юную девушку

Певец Леонид Агутин, который с февраля будто затаился, предъявил публике юную девушку «сториз» в социальной сети Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Молодая особа вела себя довольно смело.

Как выяснилось, Агутин взялся продвигать ее на сцену. Девушка будет выступать под псевдонимом CHAGA.

В «сториз» Агутина исполнительница одета в платье, поверх накинута шуба. Она поет в телефонную трубку.

Ранее писательница Лена Миро вынесла вердикт браку Агутина и певицы Анжелики Варум. По ее мнению, между супругами остались дружба и партнерские отношения.