«Это однофамилица»: отец экс-солистки группы «Демо» скрывал, что его дочь известная певица

Отец экс-солистки группы «Демо» скрывал, что его дочь известная певица.

75-летний папа Саши Зверевой вспомнил о том, как наследница мечтала стать артисткой. Зверев признался, что он не поддерживал творческие профессии и всегда с сомнением к ним относился, из-за чего был не очень рад выбору дочери.

Также Валерий Александрович сообщил, что он был против шоу-бизнеса в жизни дочери, так как эта сфера всегда была полна большим количеством слухов и интриг, в которые могли втянуть и его наследницу. Однако никогда не противостоял мечтам Саши, поэтому позволил сделать ей выбор самостоятельно.

Отец заявил, что всегда гордился успехами Саши, но отрицал, что его дочь является знаменитой певицей.

«Когда спрашивали: "Это твоя дочка?", — я часто отвечал: "Да нет, что вы, это однофамилица". Ну, просто не хотел лишних вопросов. Некоторые потом, когда узнавали, говорили: "Зачем тебе оно надо, это шоу-бизнес, испортят, она же училась у тебя…". Приходилось объясняться, а я это терпеть не могу», — разоктровенничался Зверев шоу «SAMKI».

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