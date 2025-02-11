43-летняя певица Саша Зверева заявила, что ей не стыдно за капсулы с плацентой. Артистка ответила на критику в соцсети.

В начале 2025 года Ксения Собчак опубликовала интервью Саши, во время которого она рассказала про увлечение нетрадиционной медициной. Зверева призналась, что делает смузи из плаценты и является сторонницей домашних родов. После просмотра ролика на певицу обрушилась критика, однако та дала понять, что ее не волнует хейт.

«Мне больше не стыдно. Не стыдно за то, что у меня дома стоят капсулы с плацентой. Не стыдно за то, что я делаю волосы у лица гуще. Не стыдно за возрастные изменения — борьба со временем всегда проигрышная. Мы, женщины, имеем право заботиться о себе так, как считаем нужным. И это не мешает нам заниматься спортом, правильно питаться, хорошо высыпаться», — высказалась знаменитость.

Саша отметила, что никому не навязывает свое видение мира.

Также певица заявила о комфортном общении с журналисткой. Она была готова к неудобным вопросам Ксении, которая, несмотря ни на что, по-дружески с ней беседовала.

«Я очень рада, потому что для меня Ксения — образец стиля и умения вести беседу. Конечно, я догадывалась, что без неудобных вопросов не обойдется — в ее интервью их просто не бывает», — резюмировала она.

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