«Значимый момент в жизни»: Мария Порошина высказалась о рождении ребенка

Мария Порошина рассказала о рождении ребенка.

Актриса является многодетной матерью и теперь играет таких же героинь, с которыми себя сравнивает.

Недавно она вернулась в проект «Анна Медиум», съемки которого проходили в Санкт-Петербурге несколько месяце назад месяцев назад. Мария играет Анну Островскую, которая имеет суперспособность видеть и слышать духов. Однако такая суперспособность усложняет жизнь героини из-за детей, на которых у нее не находится времени.

Сама Порошина считает, что в жизни лююой женщины нет ничего важнее детей, на которых нужно тратить все свое время. Однако, по словам актрисы, она понимает свою героиню, которая пытается помочь окружающим людям. Подробности приводит StarHit.

«Рождение ребенка — очень важный, значимый момент в жизни любой женщины. Каждая женщина тратит очень много сил, внимания на нового члена семьи, а так как у моей героини еще и три дочки, конечно, все ее заботы направлены на детей. Но у Анны постоянная дилемма, ей сложно разделять семью и работу, она разрывается, потому что от нее, от ее помощи зачастую зависит человеческая жизнь, человеческая боль, страдания», — говорит Порошина о своей героини.

В реальной жизни актриса воспитывает пятерых детей: старшую дочь Полину от Гоши Куценко, а также Серафиму, Аграфену и Глафиру от актера Ильи Древнова. А в 2019-м в семье родился долгожданный сын актрисы Андрей, но имя отца не раскрывает.

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