«Это очень плохая игра»: Галкин высказался о поведении уехавшей из РФ Пугачевой

Заслуженный артист РФ Борис Галкин высказался о поведении уехавшей из России певицы Аллы Пугачевой. Об этом пишет aif.ru.

«Это очень плохая игра – та, что ведёт Пугачева. Игра с духом гнильцы, человеческой дряхлости, исчерпаемости человеческих ресурсов – когда хоть что-нибудь, но еще взять и выдать», - отметил Галкин, комментируя скандальные заявления Примадонны после эмиграции.

Актер также подчеркнул, что своими действиями Пугачева отрабатывает западную русофобскую повестку. Он добавил, что певица оказалась с россиянами «по разные стороны баррикад».

«Нет, промолчать ей тут нельзя. Плохо говорить про Россию ей надо обязательно, потому что это отметит ее окружение и люди новые, которые ее там почитают и уважают, они за это поставят ей восклицательный знак – ох, как лихо сказано!», – заключил Галкин.

Ранее шоумен Стас Барецкий заявил, что готов жениться на Алле Пугачевой и продать ей замок в Подмосковье.

Также певец Николай Басков вспомнил, как ходил с Пугачевой в казино.