Выход новой песни Пугачевой неожиданно сорвался: артистка огорчила поклонников

75-летняя певица Алла Пугачева сообщила о переносе выхода сингла «Ложный стыд». Он должен был выйти на площадках 13 мая, но этого не случилось.

Недавно артистка анонсировала выход нового трека, опубликовал кусочек из него с черно-белой фотографией в шляпке. В ролике звучала динамичная музыка, которая заканчивалась фразой «ложный стыд». После Пугачева рассказала, что сингл должен выйти на ее YouTube-канале 13 мая, но публикации не было. Она высказалась об этой ситуации, огорчившей фанатов.

«Выход сингла "Ложный стыд" перенесен. Дата будет объявлена позднее», — заявила Алла Борисовна.

Напомним, что после отъезда из России исполнительница плотно занялась творчеством, но до сих пор не выступает с концертами. Даже свой 75-летний юбилей она не стала праздновать на сцене. Но порадовала слушателей новыми треками. Кроме того, у нее вышел альбом. Правда, с композициями, которые она пела в Кремле в 2019 году. Позднее она заявила, что не участвовала в выпуске пластинки, но выразила слова благодарности и назвала случившееся подарком.

Ранее мы писали о том, что певица Алла Пугачева встретилась на Кипре с известным мужчиной. Звезда ела в кафе без парика, а рядом был экс-банкир Олег Тиньков* (Признан иноагентом на территории РФ).