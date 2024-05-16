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Опубликовано 16 мая 2024, 11:06
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Стилист Сергей Зверев назвал уехавших из России звезд «третьим сортом»

Стилист Сергей Зверев назвал уехавших из России звезд «третьим сортом»

© Веленгурин Владимир/Komsomolskaya Pravda/East News

Стилист Сергей Зверев назвал уехавших из России звезд «третьим сортом». Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Сергей Зверев посетил pre-party премии Ru.tv, на которой пообщался с журналистами. В образе стоимостью около двух миллионов рублей он раскритиковал уехавших из России знаменитостей.

«Кто они были здесь и кто они там. Они там, ну, третий сорт, шестой, десятый», — заявил он.

Кроме того, Зверев признался, что никогда не думал о переезде за границу, ведь в России живут все его родные.

«Это моя Родина! Здесь вся моя жизнь! Здесь все мои поколения! Это мой дом. Нет, я не могу так», — рассказал стилист.

Напомним, Сергей Зверев родился в поселке Култук в Иркутской области. Он рос в семье механика и технолога на мясокомбинате. Стилист в разные годы работал со многими российскими звездами. Долгое время время он сотрудничал с Аллой Пугачевой.

Ранее мы писали о том, что звездный стилист Сергей Зверев задолжал по счетам ЖКХ 61 тысячу рублей.

Источник фото:Веленгурин Владимир/Komsomolskaya Pravda/East News
Источник:Telegram-канал «Звездач»
Автор:Александр Асташкин
Теги:
Сергей Зверев
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