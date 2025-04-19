«Это номер один для меня»: Дмитрий Шепелев объяснил, почему важно проводить время с детьми

Дмитрий Шепелев рассказал, как любит проводить время с детьми.

На красной дорожке перед церемонией открытия 47-го ММКФ телеведущий признался, что наследники являются самой главной частью его жизни, из-за чего ради них он может отодвинуть все свои дела на второй план. Кроме того, Дмитрию важно чаще проводить время вместе с детьми.

Шепелев раскрыл, что часто ходит в кино вместе с семьей. Он вспомнил о том, как с наслдениками смотрел фильм «Сто лет тому вперед» с Марком Эйдельштейном в главной роли. По словам Дмитрия, наследники остались в восторге от киноленты, а cтаршая дочь его избранницы и вовсе влюбилась в главного героя, которого играл звезда фильма «Анора».

«Знаете, у меня нет очень ярких впечатлений из детства о первоисточнике. Поэтому предвзятого отношения к этому фильму нет, я смотрел с удовольствием на русских актеров. Это было захватывающе. На самом деле, для меня очень ценно провести время с детьми, а потом с ними поболтать о том, что мы увидели. Вот это номер один для меня, топчик. А остальное потом», — поделился Дмитрий в беседе с Пятым каналом.

Ранее мы писали о том, что лишившийся работы Дмитрий Шепелев возвращается на телевидение с новым шоу.

Также сообщалось, что Дмитрий Шепелев летом решил жениться второй раз.