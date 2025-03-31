Собрался в загс: Дмитрий Шепелев летом решил жениться второй раз

Телеведущий Дмитрий Шепелев нашел новую работу на телевидении и впервые решил жениться после смерти Жанны Фриске в 2015 году.

Он с 2018 года живет с дизайнером Екатериной Тулуповой, однако ранее не предлагал возлюбленной узаконить отношения. Весной 2021 года у пары родился общий ребенок - сын Тихон, но даже это событие не заставило Шепелева отправиться в загс.

«Шепелев собирается текущим летом зарегистрировать отношения с любимой женщиной в загсе», - заверили Kp.ru коллеги телеведущего.

Напомним, Дмитрий Шепелев воспитывает троих детей с дизайнером Екатериной Тулуповой: 11-летнего сына Платона от Жанны Фриске, 12-летнюю дочь избранницы Ладу и общего наследника Тихона.

Ранее сообщалось, что экс-избранник Жанны Фриске планирует вернуться на экраны в качестве ведущего музыкального шоу «Любовь с первой ноты». Участники будут поделены на мужчин и женщин. Им предстоит петь, не видя друг друга.