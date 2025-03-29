Лишившийся работы Шепелев возвращается на телевидение с новым шоу: подробности

В прошлом году Дмитрий Шепелев лишился работы на телевидении и в Интернете. Но экс-супруг Жанны Фриске планирует вернуться на экраны в качестве ведущего музыкального шоу.

Телеведущий работает над музыкальным проектом «Любовь с первой ноты». Участники шоу будут поделены на мужчин и женщин. Им предстоит петь, не видя друг друга. Если противоположному полу нравится чей-то голос, они поворачиваются. Выходит несколько пар, которым предстоит спеть дуэтом. В конце артист выбирает самых лучших и выступает с ними на сцене.

В передаче будут участвовать, в том числе представители российского шоу-бизнеса.

«Шепелев смотрелся органично, одет с иголочки, шутил. Но раньше были проекты, где он блистал, тут же как будто ничего особенного, просто ведущий», — рассказал источник StarHit.

Напомним, Дмитрий Шепелев воспитывает троих детей с дизайнером Екатериной Тулуповой: 11-летнего сына Платона от Жанны Фриске, 12-летнюю дочь избранницы Ладу и общего наследника Тихона. Он рассказал, как ему удается справляться с ролью многодетного отца.