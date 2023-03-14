«Это неприемлемо»: названа истинная причина увольнения музыкантов из театра Градского

Александра Градского уже давно нет в живых, однако его имя по-прежнему появляется в медийном пространстве. Совсем недавно в Сети произошел крупный скандал: музыканты из театра певца обвинили новое руководство в их вынужденном увольнении. Долгое время Алексей Рыбников хранил молчание, однако сегодня он вышел на связь с изданием «КП» и пролил свет на ситуацию.

По словам композитора, для многих музыкантов «Градский Холл» был не единственным местом работы: они числились лишь на полставки. Руководство предложило артистам перейти в основной штат, однако оно получило отказ. Вот почему было принято решение о поиске нового оркестра.

«Это абсолютно неприемлемо. В музыкальном театре должен быть свой штатный оркестр. Мы были вынуждены искать других музыкантов на полную ставку и продолжаем этот поиск», — пояснил Рыбников.

Кроме того, Алексей добавил: все традиции, которые были при Градском, сохранены и соблюдаются по сей день. «В январе проходили концерты памяти Владимира Высоцкого. Раньше эти вечера проводились под руководством и при участии Александра Борисовича», — резюмировал композитор.

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