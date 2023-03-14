112: в Красноярске 71-летний Александр Розенбаум перенес операцию на ноге из-за тромба
Фото: Starface.ru
Поклонников Александра Розенбаума ждут тревожные новости. Как сообщает Telegram-канал «112», сегодня музыканта экстренно госпитализировали в одну из больниц Красноярска.
По информации источника, 71-летний мужчина жаловался на боли в ноге. После проведения тщательного обследования у артиста был обнаружен тромб, именно поэтому медицинские сотрудники приняли решение об экстренной операции, которую Розенбаум перенес успешно.
«В ближайшее время Александр Яковлевич будет находиться под наблюдением врачей в отделении сосудистой хирургии», — пишет «112».
Известно, что у певца был гастрольный тур, во время которого он почувствовал себя не самым лучшим образом.
Пока ни сам Розенбаум, ни его представители никак не комментировали новость о госпитализации.
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