«Была расцарапана до крови»: Валя Карнавал вспомнила как испугала маму и довела ее до слез

Валя Карнавал вспомнила, как в детстве испугала маму и довела ее до слез.

Блогерша вспомнила жуткий инцидент, произошедший с ней в пять лет. По словам Карнавал, ее родители часто пропадали на работе: мама задерживалась по вечерам, а папа был часто в командировках. Именно по этой причине Валя часто оставалась одна.

Девушка вспомнила, как однажды летом пошла в гости к подружке по соседству, где случайно упала в подвал. По словам Карнавал, ей было довольно страшно, так как она свалилась на большую кучу пятилитровых банок, которые разбились под ее весом: из-за осколков вся спина была ее расцарапана до крови.

Однако тогда, несмотря на шоковое состояние, девушка смогла встать и вернуться домой.

«Вылезаю я из этого подвала и у меня было такое шоковое состояние. Все болело. Пришла, легла на раскладушку – на мне вентилятор дул, а подо мной простыня лежала. Просыпаюсь от того, что рядом со мной сидит мама и плачет. Она увидела этот маленький комочек – весь в крови, простыня ко мне прилипла... Мама все обработала, отмыла меня и говорит: "Если отец узнает, что за тобой не уследили, всем будет плохо"», — вспомнила Валя в шоу «Поколения».

Тогда мама Карнавал предложила ей ходить по дому в халате, чтобы отец ничего не увидел. Но мужчина все же заподозрил что-то неладное, а позже и вовсе узнал о произошедшем.

«И вот это первый раз, когда я столкнулась с ложью, так еще и во благо, которая все равно потом развернулась каким-то непонятным скандалом», — рассказала Карнавал.

Ранее мы писали о том, что Валя Карнавал рассказала о своем отношении к критике от Татьяны Тарасовой.