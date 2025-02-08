«До сих пор лечусь»: экс-жена Гуфа вспомнила об абьюзивных отношениях с бывшим

Экс-жена рэпера Гуфа Айза вспомнила об издевательствах бывшего парня.

Лилуна Ай прокомментировала в личном блоге видео, где девушки рассказывают об отношениях с Егором Кридом, подчеркивая, что они страдали.

Айза призналась, что не смогла пройти мимо данных заявлений, так как, по ее словам, сама проходила через абьюзивные отношения. Блогерша подчеркнула, что рэпера не знает лично, поэтому не может сказать о нем ничего плохого. Однако Айза все же захотела поддержать страдающих девушек.

Лилуна Ай подчеркнула, что один из ее бывших постоянно оскорблял ее внешность, из-за чего у нее появились комплексы, которые необходимо было прорабатывать. Но имя раскрывать звезда не стала.

«У меня были отношения с нарциссом, мне постоянно говорили про внешний вид. Мне говорили, что все, что я делаю, глупость, что я тупая, страшная и так далее. Поэтому слезы этих красивых девушек я понимаю и обнимаю их всем сердцем. До сих пор лечусь после тех отношений и до сих пор ненавижу свое отражение в зеркале… Всегда страшная, всегда старая, всегда толстая и недостаточно хороша», — разоткровенничалась девушка в Telegram-канале AIZA-LILUNA.

Блогерша рассказала, что на протяжении всей жизни они встречала не очень порядочных мужчин. Однако сейчас она счастлива в здоровых отношения, где ее ценят и любят просто за то, что она есть.

Напомним, что первым мужем Айзы был рэпер Гуф, от которого она родила сына Сэма.

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