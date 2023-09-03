«Это не шутки»: что ждет врачей Склифа после новостей о «смерти» Алексея Янина

Недавно всю страну потрясла новость о кончине Алексея Янина. Но потом выяснилось, что это ложная информация, которую распространили мошенники, представившись сотрудниками НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского. Адвокат Андрей Алешкин в беседе с Woman.ru заявил, что врачи Склифа должны понести наказание за клевету.

По словам юриста, со стороны сотрудников серьезного медицинского учреждения довольно странно разглашать непроверенную информацию.

«Кто-то поспешил? Такого не бывает. Несколько врачей ставят факт наступления клинической смерти, и это не шутки», – утверждает Андрей Алешкин.

Он также предположил, что в скором времени в клинике проведут внутреннее расследование. Это может привести к дисциплинарному наказанию и возбуждению уголовного дела за клевету, сопряженную с обвинениями и тяжкими последствиями.

«Однако если окажется, что жене никто не звонил, а вся история – просто попытка привлечь к себе внимание... К ответственности могут привлечь даже супруга, либо его опекуна, например, мать», – подчеркнул эксперт.

Кроме того, как утверждает Андрей Алешкин, сотрудники Склифа тоже могут защитить свою репутацию, подав в суд.

Ранее мы писали, что мать Алексея Янина впала в отчаяние после жестокого обмана о его смерти.