Алексей Янин оказался жив: подробности

Мошенники, выдававшие себя за сотрудников Склифосовского института, обманули жену актёра Алексея Янина, сообщив о его смерти. Дарья Янина уже обратилась в полицию, чтобы заявить на обманщиков.

Как пишет Telegram-канал Shot, телефонный звонок Дарье Яниной прозвучал около 7:30 утра. На другой стороне трубки оказалась девушка, представившаяся старшей медсестрой НИИ. Она и сообщила о смерти Алексея. Услышав эту ужасную новость, Дарья передала ее родственникам и в театр, где работал ее муж. Там был выпущен пресс-релиз.

Свекр обратился в службу ритуальных услуг для организации похорон, однако тело долго не поступало. После обеда Дарья связалась с больницей и узнала, что смерть ее мужа не подтверждена. Вскоре ей еще раз позвонили и подтвердили, что Алексей жив. В шоке от произошедшего, Дарья сразу поехала в НИИ Склифосовского, где убедилась в этом.

После этого супруга Алексея Янина опубликовала опровержение в интернет-пространстве. Сейчас Дарья находится в состоянии шока от произошедшего. Она написала заявление в полицию и надеется на то, что жестокие мошенники будут наказаны.

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