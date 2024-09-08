«Это наше родовое гнездо»: Дмитрий Колдун сообщил, что пытается спасти дом в Минске от разрушений

Дмитрий Колдун пытается спасти разрушающийся дом в Минске.

Артист поделился, что серьезно занялся ремонтом жилья, которое досталось бабушке и дедушке после Великой Отечественной войны.

Дмитрию важно сохранить «родовое гнездо». Однако, как оказалось, дом был построен из некачественных материалов. По этой причине постепенно он постепенно стал разрушаться. Певец объяснил, что вместо железной арматуры в стенах находится деревянная опалубка, то есть просто щепки с цементом. Кроме того, Колдун заявил, что во время ремонта придется также утеплять дом и полностью менять стены для дальнейшего проживания.

«Мы ремонтируем дом, в котором всю жизнь прожили мои бабушка с дедом, потом там жила моя мама, пока не уехала оттуда. Это наше родовое гнездо, которое дедушка с бабушкой получили сразу после войны. Они прожили там всю жизнь. Ну и, конечно, все это было построено из материалов не очень хорошего качества», — рассказал Дмитрий в беседе с изданием NEWS.ru.

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