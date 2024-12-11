«Это может только полный подонок»: Баскова и Лазарева раскритиковали за хамское отношение к людям
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Продюсер Леонид Дзюник осудил Сергея Лазарева и Николая Баскова за хамское поведение. Об этом сообщает aif.ru.
Продюсер считает, что поведение Лазарева и Баскова на шоу «Ну-ка, все вместе!» стало главным скандалом 2024 года. По его мнению, артисты вели себя «по-хамски», и это нельзя оправдать.
«Шестой сезон «Ну-ка, все вместе!» стал главным скандалом года из-за поведения Сергея Лазарева. И, к сожалению, ему под стать в этой программе получился и Коля Басков. Так вести себя по-хамски с людьми, которые высказывают свое собственное мнение, это только может полный подонок себя так поставить», — высказался Леонид.
Продюсер назвал шестой сезон музыкального шоу «полным провалом».
На данный момент ни Лазарев, ни Басков не комментировали высказывание продюсера.
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