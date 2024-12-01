«Не стоит переживать»: Сергей Лазарев впервые высказался о конфликте с Филиппом Киркоровым на телешоу

Сергей Лазарев впервые прокомментировал свой очередной срыв на съемках шоу «Ну-ка, все вместе!», в результате которого студию покинул приглашенный гость Филипп Киркоров.

«Мы знакомы с Филиппом уже 22 года, и за это время наша дружба прошла многое, мы сотни раз ругались и мирились! Поэтому не стоит переживать, что мы поругались в эфире финала „Ну-ки“. Мы уже давно это обсудили и оставили в прошлом», — разоткровенничался Лазарев в своем блоге.

И действительно, исполнитель хита «В самое сердце» появился на презентации нового клипа Киркорова в кинотеатре «Художественный» в Москве. Артисты вместе позировали фотографам, и никто из них не показывал обиды.

Напомним, в финале шоу «Ну-ка, все вместе!» Лазарев накричал на сидевшего рядом Киркорова и нажал за него на кнопку. Это возмутило поп-короля, и он пояснил, что не встал, так как 17-летняя конкурсантка Элен Бадалян его не впечатлила своим пением. «Да она проорала всю песню!» - кричал в ответ разгневанный Филипп. После конфликта он молча вышел из студии. В конце программы Лазарев внезапно заявил, что принял решение навсегда покинуть шоу и в следующем сезоне не появится.

Ранее актер Станислав Садальский прокомментировал финал шестого сезона шоу «Ну-ка, все вместе!». Он встал на сторону Филиппа Киркорова, обвинив Сергея Лазарева в хамстве. Кроме того, Садальский назвал проект «лживым» и заявил, что шоу нужно проверить на коррупцию.