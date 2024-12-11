Подруга разбила лицо: травмированная Фриске вышла на связь к фанатам

Сестра покойной певицы Жанны Фриске Наталья долгое время не выходила в соцсети из-за полученной травмы. Наконец, она вернулась и рассказала в соцсетях, что ей разбила лицо подруга.

Как пояснила Наталья, виной всему несчастный случай. Ее подруга кинула телефон на диван, и он отскочил прямо в лицо певице. После этого Фриске пришлось обратиться за медицинской помощью: хирург наложил ей не менее пяти швов. На ее лице, под бровью до сих пор виднеется шрам от полученной травмы.

Долгое время Наталья не могла появиться в таком виде перед подписчиками. Но теперь она рассказала о случившемся. Женщина пояснила, что не дралась с подругой, и это был действительно несчастный случай.

«Мы не ссорились и не дрались! Мы только что с ней вместе обедали в кафе. Мы общаемся и все прекрасно», — пояснила она, чтобы пресечь всевозможные слухи.

В 2022 году Наталья Фриске впервые стала мамой. Малышку она решила назвать редким именем Луна.

Недавно журналистка Алена Жигалова заявила, что именно Дмитрий Шепелев сливал в СМИ информацию о болезни Жанны Фриске. Сестра экс-солистки «Блестящих» недовольна тем, что до этого Жигалова защищала возлюбленного певицы.