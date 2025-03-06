«Это мой ребенок»: Алексей Чадов рассказал, зачем судится с бывшим другом

Известный российский актер Алексей Чадов рассказал, что планирует отстаивать в суде по иску против бывшего партнера по бизнесу и друга Максима Боева свою честь, в первую очередь как продюсера и автора. Об этом пишет NEWS.ru.

Артист признался, что считает патриотическую картину «ЗА ВДВ» своим детищем. Алексей также уточнил, что собирается вернуть себе не только доброе имя, но и потерянные деньги.

«Потому что, во-первых, средства, которые мы здесь пытаемся вернуть, свои честно заработанные финансы, деньги, — это те средства, на которые живет моя семья. И с этого проекта мы уже два года почти ничего не получаем. Я потратил время, я работал два года, я не снимался как актер, отодвигал все дела в сторону, в том числе и семейные — отдых и так далее», — поделился Чадов.

Актер отметил, что во время работы над кинолентой Боев уехал в родной Красноярск, оставив его с проектом наедине. Он добавил, что продолжил заниматься запуском, и попросту «вытягивал» всю работу в одиночку.

«У меня есть очень много что рассказать и доказать. Это мой ребенок, это мой проект, и я отстаиваю здесь свою честь и достоинство, в первую очередь как продюсера, как автора», — резюмировал он.

Напомним, Алексей Чадов подал в суд на бывшего партнера в феврале текущего года. В течение двух лет работы над фильмом Чадов отказывался от ролей в кино, однако когда «За Палыча!» собрал в прокате 297 млн рублей, не получил «не единого перевода денежных средств с прибыли по партнерскому соглашению».

Ранее Алексей Чадов снялся в объятиях жены Лейсан на Мальдивах.