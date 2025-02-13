Алексей Чадов лишился 75 млн рублей: подробности

Бывший партнер по бизнесу Алексея Чадова, продюсер Максим Боев, обманул актера на 75 млн рублей. Инцидент произошел в 2021 году, во время работы над патриотическим фильмом, рассказала юрист звезды «9 роты» Анна Фролова.

Юрист объяснила, что в 2021 году Чадов написал сценарий к фильму «За ВДВ». К работе над картиной Алексей привлек Боева. Продюсер предложил актеру заключить партнерское соглашение в качестве индивидуального предпринимателя с компанией его супруги Ирины. Партнеры определили, что средства, вырученные с проката, будут перечисляться в фирму жены Боева, а Чадов работает по партнерскому договору с Максимом и кинокомпанией. Чистую прибыль предполагалось разделить пополам, рассказала NEWS.ru Анна Фролова.

Согласно официальным данным, картина собрала в прокате 297 млн рублей. При этом юрист отметила, что компания Боевой ничего не выплатила от чистой прибыли продаж по партнерскому договору. В момент перечисления гонорара Алексею от компании поступило исковое заявление в суд о расторжении партнерского договора с ним.

Кинокомпания вместе с Боевым утверждает, что фильм вышел в прокат под названием «За Палыча», а у Чадова сценарий называется «За ВДВ». Якобы это две разных картины, и договор о партнерстве недействителен.

«Хотя переименование фильма произошло на финальной стадии по предложению прокатчиков и партнеров фильма. И прокатное удостоверение выдано на фильм с рабочим названием «За ВДВ» — «За Палыча», — добавила юрист.

Судебное заседание назначено на 6 марта. Чадов предоставит все доказательства, которые у него есть.

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