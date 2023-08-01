«Это мое пристрастие»: Лариса Долина объяснила, для чего берет с собой на гастроли холодильник

67-летняя эстрадная певица Лариса Долина не стала скрывать от фанатов, что на гастроли везет с собой холодильник с едой. Знаменитость может есть только то, что приготовила дочка. Об этом сообщает Газета.Ru, ссылаясь на соцсети артистки.

Как оказалось, в последнее время Долина предпочитает китайскую еду. К тому же певица признается, что уже давно придерживается системы интервального голодания. Все эти нюансы учитывает звездная наследница.

«Моя Линочка научилась готовить много блюд из китайской кухни, зная это мое предпочтение и пристрастие. Очень вкусно у нее получается! И всегда беспроигрышный вариант, особенно когда езжу на гастроли», – отметила артистка.

Лариса Долина добавила, что она знает толк в хорошей еде и удивить ее в этом плане довольно трудно.

Меньше чем за год своей строгой диеты певица уже сбросила 20 килограммов. Несмотря на то, что она отказалась от многих любимых блюд, Долина быстро привыкла к такой системе питания. Дочка певицы только радуется от возможности помочь маме держать себя в форме.

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