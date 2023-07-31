Пила таблетки: Лариса Долина рассказала об экстремальных методах похудения

Эстрадной певице Ларисе Долиной приходится активно работать над собой и придерживаться интервального голодания, чтобы сохранять стройность и красоту. Артистка отмечает, что раньше приходила в форму быстро и просто, однако через какое-то время организм словно перестал ей подчиняться. Об этом сообщает PROZVEZD.

67-летняя Долина призналась, что когда-то могла выпить таблетки для похудения и это ей помогало. Однако потом организм «сел на шею» и перестал реагировать на такие методы.

Теперь звезда эстрады питается правильно, придерживаясь особой системы. Певица подсела на интервальное голодание, при котором она ест в течение 8 часов в день, а остальные 16 часов отказывается от еды.

Кроме того, Лариса Долина поделилась своим секретом молодости.

«В данный момент пью коллаген. Считаю, что это – прекрасная возможность хорошо выглядеть», – рассказала она.

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