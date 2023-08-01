«Ко мне не лезьте с этим»: 15-летняя дочь отреклась от оскандалившегося Алексея Панина

Дочь актера Алексея Панина Анна рассказала в интервью журналистке Ксении Собчак, как скандальная слава отца влияет на ее жизнь. Подросток призналась, что аудитория ждет от нее провокационного поведения, однако она не является своим родителем. Именно поэтому она призвала не связывать ее с обсуждаемыми поступками отца.

Анна поделилась, что иногда из-за недоброжелателей папы ей бывает тяжело. Однако в основном ей даже весело. Происходящее она назвала «американскими горками», ведь она никогда не знает, чего ожидать в тот или иной момент. По словам школьницы, многие просто не понимают Алексея, поэтому постоянно и критикуют. А его слава перекладывается и на его семью. Однако ничего «вытворять» дочь актера не собирается. Более того, она отреклась от всех поступков своего отца.

«Меня это не касается. То, что у него происходит — это происходит у него. Ко мне не лезьте с этим, пожалуйста», - заявила Анна.

Отметим, что подросток сейчас вместе с отцом живет в Европе и испытывает денежные трудности. Из-за них Анне даже пришлось, несмотря на 15-летний возраст, устроиться на работу. Однако это ее совершенно не смущает.

Ранее Алексей Панин рассказал о телефонном разговоре с актрисой Лией Ахеджаковой. Артист признался, что был тем, кто поддержал коллегу после скандала с театром «Современник».