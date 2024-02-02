«Это мечта»: Александр Петров высказался о молодой жене

Российский актер Александр Петров отпраздновал 35-летие в кругу близких и представил свою новоиспеченную молодую супругу Викторию. Соответствующий пост он разместил в своем микроблоге.

«Викуля. Она - лучшее, что со мной было и будет. Это чудо. Это мечта. Я всегда призываю в них верить. Наверное, это главный текст в моей жизни», - высказался артист.

Напомним, свадьба Александра и Виктории состоялась 25 ноября. На торжестве собрались десятки звездных гостей, среди которых были замечены Филипп Киркоров, Игорь Верник, Леонид Ярмольник и многие другие.

Звезда фильма «Текст» признавался, что буквально через пару встреч осознал, что Виктория его женщина. Актер также уточнил, что супруга поддерживает его во всем и разделяет интересы.

Ранее Александр Петров рассказал, как взаимодействовал с ныне опальным Данилой Козловским на съемках сериала «Надвое».

Также актриса Мария Аронова поделилась подробностями взаимоотношений с Александром Петровым.