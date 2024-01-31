Мария Аронова рассказала о близких отношениях с Александром Петровым

Актриса Мария Аронова призналась, что за время совместных съемок она сблизилась с актером Александром Петровым. Между актерами сложились теплые отношения, они уже давно перешли на «ты» и называют друг друга милыми именами. Об этом артистка рассказала в интервью «7Дней.ru».

Интересно, что общение актеров началось со звонка. Мария Аронова увидела одну из работ коллеги и настолько впечатлилась, что решила позвонить ему и выразить свое восхищение.

«Саша взял трубку, я представилась и сказала: «Видела Вас вчера по телевизору и была потрясена“», — поделилась актриса.

По словам актрисы, сейчас они с Александром Петровым не просто коллеги, а близкие друзья. Актеры уже давно перешли на «ты». Более того, Аронова даже называет артиста уменьшительно-ласкательными именами.

«Я очень хотела, чтобы Саша был со мной на «ты». Сейчас он может сказать: „Маш, ты…“ А я его зову Санечкой, Сашенькой, Сашулечкой. Меня очень радует, что между нами как-то сокращается дистанция, потому что к Саше отношусь с бесконечным уважением…», — поделилась артистка.

Ранее мы писали о том, что Александр Петров считается не только востребованным, но и самым высокооплачиваемым актером в стране. Продюсер Дарья Новицкая рассказала, какой гонорар получает Александр Петров за один съемочный день.