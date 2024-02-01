«Невозможно заткнуть»: Петров высказался о поведении «отмененного» Козловского

Российский актер Александр Петров поделился мнением о совместной работе с Данилой Козловским на съемочной площадке. Слова артиста приводит журнал «КиноРепортер».

Известно, что Козловский продолжительное время являлся одним из самых востребованных и высокооплачиваемых российских актеров, получая до миллиона рублей за съемочную смену. Однако после публичной критики СВО в 2022 году карьера звезды «Духless» стремительно пошла вниз: Данила лишился работы в Театре Европы и новых контрактов, съемки кинолент также стали проходить без него. Вдобавок от Козловского отвернулись многие коллеги, а глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин и вовсе призвал проверить звезду по статье о дискредитации ВС РФ.

Тем не менее среди тех, кто по-прежнему положительно отзывается об артисте и его работе, оказался Александр Петров. Так, актер вспомнил о своем взаимодействии с ныне опальным Козловским на съемочной площадке сериала Валерия Тодоровского «Надвое».

«Мы были как два школьника: хулиганили постоянно, и нас невозможно было заткнуть. В итоге группа выдохнула, и атмосфера преобразилась! Мы с Даней очень сдружились, подкалывали друг друга. Какие-то шутки были за гранью, но смешно было всем», - заявил Петров.

Артист подчеркнул, что с теплом вспоминает о той работе. Он также добавил, что продолжил общение с Козловским после съемок, поскольку понял, что они «похоже мыслят».

Ране актриса Мария Аронова поведала о близких отношениях с Александром Петровым.