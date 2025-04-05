«Это ломает жизнь»: Ольга Бузова прокомментировала смерть 40-летнего Паши Техника

Ольга Бузова отреагировала на уход из жизни Паши Техника и заявила, что рэпер сломал свою жизнь.

Телеведущая призналась, что ее шокировали новости о смерти рэпера. Ольга вспомнила о том, каким приятным и добрый человеком был Павел с единственной проблемой, которую он не мог решить. Также певица призвала своих подписчиков обратить внимание на то, как сложно изличиться от зависимости.

«Любой уход из жизни — это всегда больно и грустно. Паша был хорошим, добрым человеком. Но с огромной проблемой — с зависимостью. С которой никак не мог побороться... Это ломает жизнь», — отметила Бузова в социальных сетях.

Кроме того, телеведущая подчеркнула, что рэперу нужно было вовремя взяться за свое здоровье, чтобы суметь побороть зависимость и продолжить свою жизнь. По словам Бузовой, ей было печально наблюдать за состоянием Павла и за тем, как он себя губит.

«У Паши было много возможностей бросить и вести прекрасный образ жизни. Его друзья и окружение готовы были протянуть ему руку помощи. Он был финансово независим. Он мог позволить себе лечь в больницу в любой момент. Но не бросил», — указала Оля в Telegram-канале «Бузова».

Ранее мы писали о том, что бывшая жена Паши Техника не знает, как сказать сыну о смерти отца.

Также сообщалось, что в Тюмени продаются билеты на концерт умершего Паши Техника.