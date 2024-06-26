«Это колоссально!»: Светлана Немоляева высказалась о своей пенсии

Народная артистка России Светлана Немоляева рассказала о своей пенсии. Ее слова приводит aif.ru.

Знаменитость призналась, что благодарна мэру Москвы Сергею Собянину за прибавку к пенсии.

«Я получаю прибавку 30 тысяч рублей, ее получают актеры Москвы со званием народный или заслуженный. Я народная артистка России, так что у меня такая доплата есть. Это колоссально! Потому что, конечно, пенсии-то маленькие у людей», - поделилась актриса.

При этом артистка отказалась называть общую сумму пенсии.

«Но я вам сумму не назову: это неприлично, неудобно говорить, но я правда не знаю, какая у меня пенсия», - резюмировала Немоляева.

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